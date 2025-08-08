фото: Facebook

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на території, підконтрольній російським військам. Про загибель журналістки стало відомо лише у жовтні того ж року, але її тіло не було повернене Україні протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив результати власного розслідування. Згідно з експертним висновком, тіло, яке належить Вікторії Рощиній, має численні ознаки катувань та сліди розтину, що свідчить про жорстоке поводження під час перебування у полоні.

Журналістка працювала з різними українськими медіа та була відома своєю активною позицією і професіоналізмом. Її смерть стала великою втратою для журналістської спільноти України.

Раніше повідомлялося про системні катування українських полонених у російському СІЗО, де серед жертв була журналістка Вікторія Рощина. Нещодавно колишньому керівнику слідчого ізолятора №2 у місті Таганрог Ростовської області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з утримуваними громадянами України.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, між Україною та Росією були досягнуті попередні домовленості щодо обміну полоненими. В рамках цієї домовленості очікувалося повернення Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.

Однак її смерть під час перевезення стала великим ударом для української медіаспільноти та громадськості. Інформація про обставини загибелі досі викликає багато запитань і потребує подальшого розслідування.