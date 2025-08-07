19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 21:49

Между Киевом и Бухарестом запустят прямой поезд

07 августа 2025, 21:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 7 августа, между Киевом и Бухарестом в тестовом режиме запустили прямое железнодорожное сообщение

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", – сообщил министр.

Также он поблагодарил румынскую сторону за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса, что позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Напомним, ранее Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск. Маршрут движения будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Киев транспорт поезд Румыния Сибига Андрей Иванович Бухарест
Стало известно, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены
07 августа 2025, 20:49
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Харькове судили сбежавшего со службы военного
07 августа 2025, 21:14
45-летнему жителю Одесщины, смертельно ранившему полицейского, грозит пожизненное заключение
07 августа 2025, 20:54
Стало известно, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены
07 августа 2025, 20:49
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждена многоэтажка, есть раненый
07 августа 2025, 20:45
Россияне атаковали Донбасс: есть раненые
07 августа 2025, 20:34
Продолжаем жить в этих переговорных качелях
07 августа 2025, 20:15
"Никто никого не информировал до реализации": руководитель САП Клименко рассказал об обысках в Нацгвардии
07 августа 2025, 19:55
Завтра в Украине будет царить солнечная и сухая погода
07 августа 2025, 19:54
Инспекторы Закарпатской таможни планировали "помочь" уклонисту в бегстве за взятку
07 августа 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »