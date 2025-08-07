Между Киевом и Бухарестом запустят прямой поезд

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 7 августа, между Киевом и Бухарестом в тестовом режиме запустили прямое железнодорожное сообщение

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", – сообщил министр.

Также он поблагодарил румынскую сторону за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса, что позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Напомним, ранее Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск. Маршрут движения будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.