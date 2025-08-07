12:43  07 серпня
07 серпня 2025, 15:24

7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу

07 серпня 2025, 15:24
Фото: БЕБ
Масштабне підпільне виробництво вейпів та комплектуючих до них викрили одразу в кількох регіонах України

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, група осіб організувала нелегальний бізнес без необхідних ліцензій, виготовляючи рідини для вейпів, комплектуючі та картриджі. Продукцію реалізовували як через інтернет, так і через власну мережу торговельних точок у торговельно-розважальних центрах по всій Україні. До роботи підпільної системи, за оперативною інформацією, було залучено орієнтовно 300 осіб.

У рамках спецоперації детективи БЕБ провели понад 40 одночасних обшуків. Слідчі дії відбулися у Києві, на території Київської та Житомирської областей. Обшуки проводили в офісах, складах, транспорті й у приміщеннях торговельної мережі, де реалізовувалася нелегальна продукція.

На складах зберігали продукцію без маркування

Правоохоронці вилучили понад 276 тисяч одиниць незаконно виготовленої продукції, зокрема рідини для вейпів, ароматизатори, картриджі з курильними сумішами та набори для замішування. Також виявили 7 повноцінних виробничих ліній і велику кількість сировини – гліцерин, пропіленгліколь, нікотин, ароматизатори. Загальний обсяг вилучених інгредієнтів становить близько 6 тисяч літрів. Загальна вартість товару, за оцінкою слідства, сягає 50 мільйонів гривень.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення причетних осіб до відповідальності та встановлення всіх ланок злочинної схеми.

Раніше повідомлялося про виявлення незаконного виробництва тютюнової продукції на Харківщині. За даними слідства, цех діяв у житловому секторі, а товар збували через популярний месенджер.

