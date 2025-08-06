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06 августа 2025, 16:26

В Черкасской области тренер обманула родителей воспитанников на более чем миллион гривен

06 августа 2025, 16:26
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Фото: Национальная полиция Украины
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Женщина организовала сбор средств на фестиваль, который так и не состоялся

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Следователи сообщили о подозрении 27-летнему тренеру танцевального кружка из Черкасс, которая обманула родителей своих воспитанников на сумму более миллиона гривен. Женщина собирала деньги якобы для организации поездки детей на международный фестиваль, однако деньги присвоила себе.

По результатам расследования установлено, что от действий подозреваемой пострадали 26 человек. Правоохранители считают, что она совершила мошенничество в особо крупных размерах, о чем свидетельствует квалификация по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине уже объявили подозрение. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается, следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства правонарушения.

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