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31 июля 2025, 17:46

Покушение на журналиста в Киеве: нападающим оказался он сам – что говорят в полиции

31 июля 2025, 17:46
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Фото из открытых источников
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В полиции завершили расследование по нападению на известного журналиста в Киеве. Дело решили закрыть после выяснения всех обстоятельств

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители завершили расследование нападения, о котором заявил исполнительный продюсер Общественного Вещания Юрий Макаров. В сообщении правоохранителей говорится, что все экспертизы показали, что при получении ранений посторонних лиц.

По словам полиции, все указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно. При этом он сам признал выводы экспертизы. Уголовное производство закрыто.

"Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений у мужчины была острая реакция на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто", - сообщили в полиции

Напомним, 17 апреля СМИ сообщили о нападении на журналиста Юрия Макарова. После инцидента он находился в больнице. Журналист получил два ранения – одно по руке, а второе в туловище.

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