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31 липня 2025, 17:46

Замах на журналіста в Києві: нападником виявився він сам - що кажуть в поліції

31 липня 2025, 17:46
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Фото з відкритих джерел
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У поліції завершили розслідування щодо нападу на відомого журналіста в Києві. Справу вирішили закрити після з'ясування всіх обставин

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили розслідувати напад, про який заявив виконавчий продюсер Суспільного Мовлення Юрій Макаров. У повідомленні правоохоронців йдеться про те, що всі експертизи показали, що під час отримання поранень сторонніх осіб.

За словами поліції, все вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно. При цьому сам він визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження закрито.

"Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито", - повідомили в поліції

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ повідомили про напад на журналіста Юрія Макарова. Після інциденту він перебував в лікарні. Журналіст отримав два поранення – одне по руці, а друге в тулуб.

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