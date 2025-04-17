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17 апреля 2025, 14:45

В Киеве неизвестный с ножом напал на известного журналиста

17 апреля 2025, 14:45
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Фото из открытых источников
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В столице напали на исполнительного продюсера Суспільного мовлення. Журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии

Об этом сообщает официальный портал Суспільного мовлення, передает RegioNews.

16 апреля, вечером, неизвестный напал на исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Юрий Макаров был госпитализирован в больницу в тяжелой стали. Сейчас угрозы его жизни нет.

"Команда Общественного Вещания желает скорейшего выздоровления Юрию Макарову и надеется, что нападающий будет найден и наказан", - пишут журналисты.

Также прокомментировали ситуацию в полиции Киева. Правоохранители рассказали, что изъяли орудия преступления и другие вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Справка. Юрий Макаров – украинский журналист, документалист и писатель. Журналист всегда отстаивал украинскую позицию. В 2018 году он записывал видеообращение в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Также он отстаивает приоритет украинского языка в публичном пространстве.

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