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30 июля 2025, 15:55

На Волыни мужчина жестоко избил собаку и закопал ее живьем - животное чудом выжило

30 июля 2025, 15:55
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Фото: Facebook / Nathalie Petruk
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На Волыни жестокое обращение с животным вызвало возмущение в соцсетях и стало предметом проверки полиции

Об этом стало известно после сообщения пользователя в Facebook, передает RegioNews.

В селе Сырники, что на Волыни, местный житель совершил жестокое обращение с собакой. По словам очевидцев, мужчина избил животное и пытался его закопать еще живым.

Инцидент произошел из-за того, что собака якобы задушила нескольких цыплят. Этот факт подтвердила и жена мужчины в присутствии полиции. Несмотря на издевательства, животному удалось выжить. Оно самостоятельно выбралось из земли и прибежало к соседям, которые вызвали правоохранителей. Сейчас пес находится на временной передержке. Его состояние оценивают ветеринары.

Также стало известно, что мужчина не скрывал своего поступка и сам рассказывал о нем односельчанам. В заметке указано, что ранее он якобы издевался и над другими животными, в частности навредил корове. Полиция приняла соответствующее заявление и проводит проверку.

Фото: Facebook / Nathalie Petruk

За жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность согласно ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от обстоятельств, виновному может грозить штраф, арест или лишение свободы сроком до восьми лет - особенно если преступление совершено с особой жестокостью или в присутствии детей.

Ранее сообщалось, швыряли собаку и снимали на камеру: в Ровенской области расследуют жестокое обращение с животным. Во время мониторинга соцсетей ровенские правоохранители нашли видео, где мужчина на клондайке швыряет собаку.

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