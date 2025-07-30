В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату после ссоры возле магазина

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре полиция задержала мужчину, который после конфликта с группой людей возле магазина достал гранату и начал угрожать ее взорвать

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 июля около 18:30 в Самарском районе города. По предварительным данным, спор между 48-летним местным жителем и несколькими мужчинами сначала был словесным. Однако после него мужчина ненадолго исчез, а затем вернулся уже с взрывным предметом.

На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2 оперативно прибыли и задержали правонарушителя. У него изъяли два корпуса гранаты Ф-1 и два запала. Боеприпасы были направлены на экспертизу.

Инцидент произошел в Самарском районе Днепра

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В настоящее время продолжается следствие. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, а также происхождение взрывчатки.

Напомним, в Кривом Роге мужчина из-за ревности подорвал гранатой жену и совершил самоубийство. Во время ссоры мужчина из-за ревности бросил в комнате гранату Ф-1, в результате чего его 45-летняя жена получила серьезные ранения.