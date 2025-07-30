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30 июля 2025, 18:34

В Винницкой области подозреваемый в двойном убийстве застрелился во время переговоров с полицией

30 июля 2025, 18:34
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фото: полиция Винницкой области
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Мужчина, подозреваемый в жестоком двойном убийстве, покончил с собой при попытке задержания

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

В Хмельницком районе Винницкой области правоохранители проводили спецоперацию по задержанию мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. 63-летний подозреваемый позвонил по телефону на спецлинию 102 и сообщил, что находится возле одного из магазинов и ждет полицию. Он предупредил, что вооружен гранатами и автоматом.

На место прибыли спецназовцы КОРД

На место вызова выехали спецназовцы КОРД и переговорщики. В течение длительного времени продолжались переговоры, однако мужчина отказался сложить оружие. Во время контактов с полицейскими он совершил самоубийство, применив огнестрельное оружие.

По данным следствия, 26 июля этот мужчина вместе с сообщником напал на дом пожилых супругов в одном из сел Черкасской области. В результате жестокого нападения хозяин скончался на месте, а его жену злоумышленники вывезли в поле на территории Кировоградщины. Ее по дороге били и душили. Женщина скончалась от полученных травм.

В настоящее время другой участник нападения задержан. Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все детали преступления, включая возможные мотивы и участие подозреваемых в других уголовных правонарушениях.

Напомним, в Киеве хулиган на ходу расстрелял машину. Злоумышленник устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева.

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