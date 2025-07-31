В Киеве во время российской атаки пострадали трое полицейских
В четверг, 31 июля, в результате российской комбинированной атаки на Киев пострадали трое ехавших по вызову полицейских
Об этом в Телеграмме сообщает столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что пострадавших сотрудников полиции госпитализировали.
Разрушение жилищной инфраструктуры зафиксировано в четырех районах Киева: Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.
Повреждены жилые дома, учебные заведения, станции технического обслуживания и автомобили.
Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.
В результате вражеской атаки разрушена квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.
Также сообщалось, что ночные обстрелы парализовали движение транспорта в Киеве. Кроме того, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру столицы. Движение на поврежденном участке временно осуществляется тепловозами.