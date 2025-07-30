Харьков под обстрелом: появились кадры последствий атаки

скриншот с видео

В ночь на 30 июля Харьков подвергся очередной атаке российских ударных дронов "Shahed". В результате ударов повреждены два района города — Шевченковский и Слободской

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, три человека получили ранения в Шевченковском районе - это 24- и 62-летние женщины, а также 33-летний мужчина. Ранения вызвали обломки после попаданий.

Также зафиксирован пожар и повреждение зданий. В Харьковской областной прокуратуре обнародовали видео последствия удара.

В городе продолжают работать экстренные службы и следователи.

Напомним, в ночь на среду, 30 июля, Украина снова оказалась под массированной воздушной атакой со стороны России. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты. Воздушная тревога оглашалась в ряде областей, в нескольких городах были слышны взрывы.