Количество жертв атаки на Изюмщине возросло: в больнице скончался пенсионер
В больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения во время вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района Харьковщины 29 июля
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
"К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Таким образом, количество погибших возросло до шести. Еще три человека остаются ранеными.
Напомним, накануне в селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области российские террористы нанесли удар реактивными системами залпового огня по мирным жителям, собравшимся получить гуманитарную помощь. Сообщалось, что погибли пять человек.
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