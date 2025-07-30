фото: ГСЧС Харьковщины

В больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения во время вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района Харьковщины 29 июля

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших возросло до шести. Еще три человека остаются ранеными.

Напомним, накануне в селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области российские террористы нанесли удар реактивными системами залпового огня по мирным жителям, собравшимся получить гуманитарную помощь. Сообщалось, что погибли пять человек.