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28 июля 2025, 18:20

В Днепре из-за конфликта мужчина бросил боевую гранату - поврежден дом

28 июля 2025, 18:20
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Произошел инцидент - мужчина бросил гранату во двор своего знакомого во время конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По факту хулиганских действий полиция сообщила о подозрении 46-летнему местному жителю.

Событие произошло 26 июля около 20:10 в Самарском районе города. Согласно сообщению в полицию, между двумя мужчинами, совместно проводившими время, возникла ссора. Один из участников покинул место конфликта, но впоследствии вернулся и бросил боеприпас во двор знакомого. В результате взрыва никто не пострадал, однако в частном доме были повреждены окна.

Взрыв повредил окна частного дома

На место происшествия оперативно прибыли следственно оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2. Правоохранители задержали 46-летнего мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также оценивается степень опасности совершенного правонарушения.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в такси.

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