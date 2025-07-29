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29 июля 2025, 16:21

В Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу

29 июля 2025, 16:21
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фото: иллюстративное
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Разоблачена незаконная схема выезда военнообязанных мужчин за границу, организованная тремя врачами одного из коммунальных медицинских учреждений

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, медики за денежное вознаграждение оформляли фиктивные диагнозы и документы о прохождении стационарного лечения. На самом же деле пациенты в больницу не попадали, ограничиваясь телефонными звонками или редкими визитами. В дальнейшем эти документы стали основанием для установления инвалидности, что открывало возможность выезда за пределы Украины.

Стоимость такой медицинской услуги составляла от 10 до 15 тысяч долларов США. Именно во время передачи очередного транша – пяти тысяч долларов – правоохранители задержали фигурантов. Сотрудники ДБР зафиксировали факт получения средств и задокументировали попытку очередного незаконного оформления.

Задержанным уже объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - за незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332), служебный подлог (ч. 1 ст. 366) и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368). В ближайшее время суд должен определить меры предосторожности для всех трех участников схемы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других возможных соучастников, в частности, посредников, клиентов и лиц, которые помогали легализовывать фиктивные диагнозы.

Ранее сообщалось, что жители Волыни организовали бизнес на незаконной переправке лиц через границу.

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