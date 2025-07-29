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29 липня 2025, 17:35

У Києві викрили "свах", які продавали шлюби для ухилення від мобілізації

29 липня 2025, 17:35
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Фото: Нацполіція
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У столиці викрили зловмисників, які організували схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних за кордон. Вони продавали чоловікам шлюби з жінками з інвалідністю

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці будуть судити організаторів схеми незаконного переправлення військовозобовʼязаних за кордон. Відомо, що вони допомагали чоловікам укласти шлюб з жінкою з інвалідністю. Таким чином вони могли безперешкодно виїхати за кордон.

Також зловмисники пропонували й іншу послугу: оформити фіктивні довідки для отримання групи інвалідності. З такими документами теж можна було виїхати за кордон.

Зловмисники шукали клієнтів через соцмережі. За "послугу" з фіктивним шлюбом вони просили 3 800 доларів (800 з них отримувала сама жінка). При цьому в шлюбі чоловік був повинен виплачувати їй щомісячно по 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті чоловік налагодив канал незаконного перетину державного кордону. Для цього він використав жінку з інвалідністю, маніпулюючи її вразливим станом. Вартість такої "послуги" для клієнтів становив 10 тисяч доларів.

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