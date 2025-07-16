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16 июля 2025, 15:44

Использовал женщину с инвалидностью ради денег: мужчина на Прикарпатье устроил схему переправки "уклонистов"

16 июля 2025, 15:44
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Фото: иллюстративное
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В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили схему нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 62-летний житель региона, руководствуясь личной выгодой, наладил канал незаконного пересечения государственной границы. Для реализации своего замысла он использовал женщину с инвалидностью I группы, с которой проживал, манипулируя ее уязвимым состоянием.

Согласно материалам дела, мужчина искал лиц, которые не имели законных оснований для выезда из Украины. Он предлагал им оформить фиктивный брак со своей сожительницей. Это позволяло им выехать из страны, сопровождая лицо с инвалидностью. Стоимость такой "услуги" составляла 10 тысяч долларов США с одного "клиента".

Следствием установлено, что в октябре 2024 года по меньшей мере один человек воспользовался этой схемой и покинул территорию Украины. До настоящего времени он не вернулся. В противном случае план сорвался по причинам, не зависящим от организатора. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Долинского отделения полиции, под процессуальным руководством Долинского отдела Калушской окружной прокуратуры. Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности - по торговле людьми и организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Напомним, во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для уклончан.

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Ивано-Франковская область уклонисты Прикарпатье фиктивный брак инвалидность граница торговля людьми прокуратура
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