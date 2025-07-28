Оккупанты атаковали село на Херсонщине: есть жертва
Вчера российские войска обстреляли село Широкая Балка Херсонского района. Сегодня стало известно, что в результате этой атаки погиб мужчина
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Под вражеский удар попал 54-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали пятеро мирных жителей.
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