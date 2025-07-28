Последствия ночной атаки РФ на Киев: полиция обнародовала кадры разрушений

фото: Национальная полиция

В ночь на 28 июля в Дарницком районе Киева в результате удара вражеского беспилотника пострадали пятеро жителей многоэтажки. Среди них – двухлетняя девочка, получившая резаные раны стопы

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Взрывной волной повреждено остекление с 6 по 11 этажи дома. Все пострадавшие получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России.





Напомним, ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.

В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

В результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе столицы пострадали пятеро жителей многоэтажки.