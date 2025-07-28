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28 липня 2025, 11:42

Під час нічної атаки дронів на Київ постраждало 8 осіб — КМВА

28 липня 2025, 11:42
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фото: Національна поліція
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У Дарницькому районі Києва вночі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали восьмеро людей. Із них 4 — госпіталізовані

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, у Києві одна локація з пошкодженнями — це житлова 25-типоверхівка в Дарницькому районі та прилегла до будинку територія.

Внаслідок атаки вибито вікна та пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверх в одному з підʼїздів. Окремо вікна повилітали і в інших частинах будинку.

Постраждав двір і припарковані поруч із будинком автомобілі.

На місці російської атаки протягом дня працюватимуть відповідні служби та фахівці Дарницької районної державної адміністрації. Безпосередньо першочергові заходи допомоги координує голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов, зауважив Ткаченко.

Основний штаб допомоги розгорнутий на базі Дарницької РДА по вулиці Олександра Кошиця, 11.

Інформацію про роботу штабу можна дізнатися за телефонами: (044) 563-86-91 та (068) 147-32-06.

Крім того, розгорнутий додатковий штаб допомоги по вулиці Єлизавети Чавдар, 1, куди можна зателефонувати за номерами: (044) 563-86-91 та (068) 147-32-06

Нагадаємо, вночі, 28 липня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет та шахедів.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО. Було відомо про 5 постражлих у Дарницькому районі.

Згодом поліція оприлюднила кадри руйнувань у столичній багатоповерхівці.

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