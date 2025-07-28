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В результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе столицы пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них —ребенок

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, все пострадавшие — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажах.

Как добавил начальник КМВА Тимур Ткаченко, среди пострадавших ребенок 3 года с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы.



Также рядом с жилым домом поврежден автомобиль.

На месте работают все соответствующие службы.

Ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.

В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.