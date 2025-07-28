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28 июля 2025, 07:16

Киев под обстрелом: пятеро раненых, среди них — 3-летний ребенок

28 июля 2025, 07:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе столицы пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них —ребенок

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, все пострадавшие — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажах.

Как добавил начальник КМВА Тимур Ткаченко, среди пострадавших ребенок 3 года с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы.

Также рядом с жилым домом поврежден автомобиль.

На месте работают все соответствующие службы.

Ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.

В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

Напомним, на днях оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, есть тяжело раненые.

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война Киев ребенок атака российская армия многоэтажка раненые Дарницкий район
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