Киев под обстрелом: пятеро раненых, среди них — 3-летний ребенок
В результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе столицы пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них —ребенок
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, все пострадавшие — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажах.
Как добавил начальник КМВА Тимур Ткаченко, среди пострадавших ребенок 3 года с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы.
Также рядом с жилым домом поврежден автомобиль.
На месте работают все соответствующие службы.
Ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.
В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.
Напомним, на днях оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, есть тяжело раненые.