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23 июля 2025, 18:53

Разворовывание 5 миллионов: Киеве получил подозрение экс-чиновник Киевпасстранс

23 июля 2025, 18:53
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Фото: прокуратура
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В Киеве будут судить бывшего чиновника. Речь идет о хищении бюджетных средств

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора по производству КП "Киевпасстранс". Его будут судить за завладение бюджетных денег.

По данным следствия, в 2022 году чиновник был в сговоре с руководителем частного общества и другими лицами. Тогда они помогли победить в тендере по закупке покрышек предварительно определенному предприятию. Для этого были созданы искусственные условия закупки, прописанные именно для этого предприятия. Затем был заключен договор на поставку шин по ценам, значительно превышающим их рыночную стоимость.

По данным судебной экономической экспертизы, сумма ущерба составила 5,1 миллиона гривен.

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств во время строительства фортификаций в Сумской области. По данным правоохранителей, речь идет об убытках более 27 миллионов гривен.

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