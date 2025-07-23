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23 липня 2025, 18:53

Розкрадання 5 мільйонів: Києві отримав підозру екс-чиновник Київпастранс

23 липня 2025, 18:53
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Фото: прокуратура
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У Києві судитимуть колишнього чиновника. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора з виробництва КП "Київпастранс". Його будуть судити за заволодіння бюджетних грошей.

За даними слідства, у 2022 році чиновник був у змові з керівником приватного товариства та іншими особами. Тоді вони допомогли перемогти у тендері із закупівлі шин попередньо визначеному підприємству. Для цього було створено штучні умови закупівлі, прописані саме під це підприємства. Потім було укладено договір на постачання шин за цінами, що значно перевищують їх ринкову вартість.

За даними судової економічної експертизи, сума збитків склала 5,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва фортифікацій на Сумщині. За даними правоохоронців, йдеться про збитки понад 27 мільйонів гривень.

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