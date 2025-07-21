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21 липня 2025, 18:41

Святкував перемогу Усика: киянин влаштував серед вулиці стрілянину

21 липня 2025, 18:41
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Фото: Нацполіція
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У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. Причиною стало те, що він радів перемозі українського боксера

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці місцевий житель під час святкування перемоги боксера Олександра Усика влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, трансляцію поєдинку він дивився в альтанці поруч із будинком у Дарницькому районі столиці.

Після того як ефір завершився, п'яний чоловік вирішив відсвяткувати перемогу українця у Великобританії. Він здійснив шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.

Правоохоронці забрали зброю. Тепер за таке "святкування" киянину загрожує до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці 16-річний підліток влаштував стрілянину. Відомо, що він прийшов до супермаркету, здійснив у приміщенні постріл зі стартового пістолета та втік.

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