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26 июня 2025, 01:45

В Виннице 16-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете

26 июня 2025, 01:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Инцидент произошел поздно вечером 24 июня в супермаркете по улице Кармелюка в Виннице. Правоохранители оперативно разыскали хулигана

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По материалам дела, 16-летний житель Винницы произвел в помещении выстрел из стартового пистолета и сбежал. Сотрудники полиции охраны задержали его на соседней улице.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Подростка доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

"В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке. Ранение получил 10-летний мальчик.

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