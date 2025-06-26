В Виннице 16-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете

иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел поздно вечером 24 июня в супермаркете по улице Кармелюка в Виннице. Правоохранители оперативно разыскали хулигана

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По материалам дела, 16-летний житель Винницы произвел в помещении выстрел из стартового пистолета и сбежал. Сотрудники полиции охраны задержали его на соседней улице.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Подростка доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

"В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка.