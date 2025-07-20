Фото: патрульная полиция Черниговской области

Вечером 19 июля в одном из дворов на улице Соборности в Чернигове произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал мужчина

Об этом сообщает патрульная полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Около 23:00 в полицию поступило сообщение от женщины, которая услышала звуки, похожие на выстрелы. По указанному адресу немедленно выехал экипаж роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

На месте происшествия инспекторы обнаружили 39-летнего мужчину с ранением ноги. Вероятно, он получил огнестрельное ранение. Патрульные оперативно оказали ему домедицинскую помощь - наложили турникет и вызвали скорую медицинскую помощь. Неподалеку находился другой участник инцидента - 56-летний гражданин, который рассказал, что между ним и потерпевшим возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

По словам мужчины, во время схватки он сделал несколько выстрелов: один - в воздух, один - в землю, а третий - в направлении оппонента. Именно этот выстрел, вероятно, вызвал травму. После инцидента он передал правоохранителям предмет, похожий на пистолет, который достал из своего автомобиля.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, стрельба на полигоне Черниговщины: полиция задержала курсанта, убившего двух инструкторов.