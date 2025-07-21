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21 июля 2025, 09:55

Россия запустила по Украине 24 ракеты более 400 дронов: как отработала ПВО

21 июля 2025, 09:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 21 июля российская армия запустила по Украине 24 ракеты, а также 426 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 224 вражеские цели, еще 203 дрона-имитатора — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг атаковал Украину 450-ю средствами воздушного нападения:

  • 426 ударными БпЛА из направлений— Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;
  • пятью аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области);
  • четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • одной крылатой ракетой "Искандер-К" (район пусков - Миллерово);
  • 14 крылатыми ракетами "Х-101" (из воздушного пространства Саратовской области).

По предварительным данным, ПВО обезвредила 427 средств воздушного нападения противника, 224 — сбиты огневыми средствами, 203 — локационно потеряны.

  • 200 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами;
  • подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны.

"Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером и ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными дронами. Силы ПВО сбили семь российских БпЛА.

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