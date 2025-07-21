Массированная атака на Киев: один человек погиб, в нескольких районах – масштабные пожары
В ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего один человек погиб, еще несколько пострадали
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В столице зафиксированы многочисленные пожары и разрушения в нескольких районах города.
- Шевченковский район: обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар на балконе первого этажа десятиэтажного жилого дома. Огонь охватил площадь около 150 кв. м, его уже удалось локализовать. Из дома спасен один человек, еще один получил ранения.
- Днепровский район: в результате обстрела занялись торговые сооружения. Пожар ликвидирован, его площадь составила около 500 кв. м.
- Дарницкий район: зафиксировано возгорание на территории гаражного кооператива, а также в здании дошкольного учебного заведения. Пожар оперативно ликвидирован.
- Святошинский район: обломки БПЛА привели к возгоранию гаражей.
Спасатели продолжают работать на местах происшествия.
Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.
Напомним, в ночь на 20 июля российская армия атаковала Украину более полусотней ударных дронов типа "Shahed".
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