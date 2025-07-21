Россияне атаковали Херсон беспилотниками: ранены три женщины

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В понедельник утром, 21 июля, российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. В результате обстрелов пострадали местные жительницы

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что около 08:00 под атаку беспилотника попали две херсонки.

"Из-за вражеского удара женщины, которым 45 и 71 год, получили взрывные травмы и обломочные ранения. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице", — говорится в сообщении.

Вскоре оккупанты атаковали с БпЛА квартиру в Днепровском районе. Под очередной удар попала 63-летняя женщина. Пенсионерка получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения ног. Ее госпитализировали в больницу.