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21 июля 2025, 10:07

В Хмельницкой области ПВО уничтожила 5 дронов: повреждено 20 домов

21 июля 2025, 10:07
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фото: Хмельницкая ОВА
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В ночь на 21 июля силы ПВО ВСУ уничтожили 5 вражеских беспилотников над Хмельницкой областью. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, в Каменец-Подольском районе частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Тюрин поблагодарил военных ПВО за эффективную работу во время ночной атаки.

Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране 24 ракеты более 400 дронов.

Напомним, в Киеве в результате массированного удара один человек погиб, еще несколько пострадали. В Ивано-Франковской области пострадали не менее четырех человек, в том числе один ребенок.

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