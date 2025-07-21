Сумщина под ударами: за сутки — 90 атак, ранены трое взрослых и ребенок
За прошедшие сутки российские войска совершили 90 обстрелов в 38 населенных пунктах в 15 территориальных общинах области, есть раненые мирные жители
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Так, в Сумской общине в результате атаки БпЛА травмы получили три мирных жителя (1990 г.р., 1982 г.р., и 1978 г.р.) и малолетний ребенок (2018 г.р.).
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском та Шосткинском районах.
Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской общине повреждены частные дома, остекление окон в домах, автомобиль, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания;
- в Николаевской сельской общине повреждены нежилые помещения, автомобиль;
- в Путивльской общине уничтожено частное домовладение;
- в Белопольской общине поврежден частный дом.
Воздушная тревога в области длилась 17 часов 23 минуты.
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 579 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушения, ранены трое гражданских.