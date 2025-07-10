Стали известны подробности смертельного ДТП в Тернопольской области, в котором погибли четыре человека
Смертельное происшествие произошло 9 июля на дороге Тернополь-Лановцы недалеко от села Синява Збаражской территориальной громады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным стражей порядка, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Камаз 55102.
"В результате удара погибли водитель легкового авто, а также три его пассажира — две девушки и парень 17, 19 и 20 лет", - говорится в сообщении
По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.
Напомним, в ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека.