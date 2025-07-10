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10 июля 2025, 14:20

Хотел убить свидетелей и предлагал $1 млн взятки: подозрение получил сын лидера ОПГ с Днепропетровщины

10 июля 2025, 14:20
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранителям удалось сорвать планирование серии преступлений, направленных на устранение ключевых свидетелей по уголовным производствам

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Regionews.

Национальная полиция Украины предотвратила серьезное преступление - заказное убийство свидетелей, фигурирующих в ряде громких уголовных производств. Согласно информации следствия, заказчиком выступил сын влиятельного криминального деятеля из Днепропетровской области. Известно, что связанная с ним группировка долгое время занималась насильственными преступлениями, шантажом предпринимателей, нелегальным оборотом оружия и легализацией доходов через фиктивные фирмы.

Во время проведения санкционированных обысков в столице и на территории Днепропетровской области полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, оборудование для скрытой слежки, черновую финансовую документацию и цифровые носители информации. По данным следствия, именно на эти материалы опирается доказательная база по делу.

Помимо попытки организации убийства, злоумышленники пытались подкупить представителей правохранительных органов, предложив им один миллион долларов США. В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в подготовке убийства по предварительному сговору группой лиц и в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам. Обоим подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве агентов РФ, готовивших покушение на Дмитрия Гордона.

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