Российская армия убила младенца, пострадали 14 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки, 9 июля, российская оккупационная армия атаковала более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских атак погиб ребенок, пострадали 14 человек
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки оккупанты били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и шесть частных домов. Также россияне изуродовали сотовую башню и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 ребенок погиб, еще 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, 9 июля в селе Правдино Херсонской оккупанты убили годовалого мальчика.
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