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10 июля 2025, 08:40

Российская армия убила младенца, пострадали 14 жителей Херсонщины

10 июля 2025, 08:40
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фото: Александр Прокудин
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За прошедшие сутки, 9 июля, российская оккупационная армия атаковала более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских атак погиб ребенок, пострадали 14 человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки оккупанты били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и шесть частных домов. Также россияне изуродовали сотовую башню и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 ребенок погиб, еще 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в селе Правдино Херсонской оккупанты убили годовалого мальчика.

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