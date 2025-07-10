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10 июля 2025, 09:15

Оккупанты ударили авиабомбой по Днепропетровщине: пострадали мирные жители

10 июля 2025, 09:15
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фото: Сергей Лысак
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Вчера вечером, 9 июля, российская авиация атаковала КАБом Межевскую общину. В результате обстрела пострадали жители Синельниковского района

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за вражеского авиаудара разрушены пять частных домов, еще около 20 – повреждены. Также повреждены магазин, линия электропередач и газопровод.

"Пострадали два человека. Кроме 43-летнего мужчины, женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно", – проинформировал Сергей Лысак.

Кроме того, вечером агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии. Повреждены пятиэтажка, гараж, сарай и пчелиные ульи.

По данным ОВА, защитники неба уничтожили пять вражеских БпЛА, атаковавших регион.

Напомним, за прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила младенца, пострадали 14 мирных жителей области.

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война обстрелы оккупанты Днепропетровская область Лысак Сергей Петрович пострадавшие авиаудар КАБ
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