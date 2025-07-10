Оккупанты ударили авиабомбой по Днепропетровщине: пострадали мирные жители

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за вражеского авиаудара разрушены пять частных домов, еще около 20 – повреждены. Также повреждены магазин, линия электропередач и газопровод.

"Пострадали два человека. Кроме 43-летнего мужчины, женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно", – проинформировал Сергей Лысак.

Кроме того, вечером агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии. Повреждены пятиэтажка, гараж, сарай и пчелиные ульи.

По данным ОВА, защитники неба уничтожили пять вражеских БпЛА, атаковавших регион.