Российский удар в Киеве унес жизни 22-летней полицейской

фото: ГСЧС Киева

В Киеве во время российской воздушной атаки в ночь на 10 июля погибла 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, в 8 районах столицы в результате российской атаки пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

"В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мое соболезнование семьям, близким и коллегам погибших", - отметил Клименко.

Он добавил, что более десятка человек ранены. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто без помощи.

Напомним, этой ночью Киев снова подверся масштабному воздушному удару. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков. Погибли два человека еще 16 пострадали.