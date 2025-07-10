Массированная атака на Киев: двое погибших, 13 раненых

фото: соцсети

В результате массированной ночной ракетно-дроновой атаки на Киев погибли два гражданских лица, еще 13 человек получили ранения и травмы

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"К сожалению, есть двое погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким", — написал Ткаченко.

Кроме того, пострадали 13 человек.

По данным городского головы столицы Виталия Кличко, повреждения зафиксированы в пяти районах столицы. В результате атаки произошли пожары и разрушения в жилых кварталах и на инфраструктурных объектах.

Шевченковский район

В жилом доме, где из-за падения обломков возник пожар на верхнем этаже, работают спасатели. Также обломки упали еще по нескольким адресам — один из них также охвачен пожаром. На местах работают все экстренные службы.

Дарницкий район

Падение обломков БпЛА привело к возгоранию в гаражах и на автозаправочной станции. Часть обломков упала во дворе жилого дома.

Соломенский район

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания.

Голосеевский район

Здесь обломки беспилотника повлекли загорание грузового автомобиля.

Подольский район

Обломки БпЛА рухнули на территорию нежилой застройки.

Напомним, ночью 9 июля Россия массированно атаковала Луцк. В результате ракетных обстрелов возникли пожары на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города.