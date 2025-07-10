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10 июля 2025, 08:05

Вражеский удар по Киеву: число пострадавших растет, разрушено медучреждение

10 июля 2025, 08:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Число пострадавших в столице в результате массированной ракетно-дроновой атаки возросло до 16 человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, 10 пострадавших госпитализированы, еще шестерым помощь оказали на месте или амбулаторно.

В Подольском районе столицы в результате вражеского удара практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и аварийные бригады.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности во время воздушных атак.

Напомним, этой ночью Киев снова подвергся масштабному воздушному удару. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков.

Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших.

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