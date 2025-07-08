Сбитые "шахеды" и пострадавший: последствия ночной атаки на Николаевщину

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В ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны Николаевщины уничтожили два беспилотника типа "Shahed 131/136". Враг атаковал Веснянскую общину, в результате чего в селе Надбугское ранен 51-летний мужчина. Состояние пострадавшего на утро стабильно тяжелое

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела возникли пожары двух дачных домов и сухой травы, которые оперативно ликвидировали.

Ранее, 7 июля, Николаевский район подвергся артиллерийским обстрелам и нескольким атакам FPV-дронами Куцурубской общины. Из-за этого вне села Солончаки и в селе Дмитровка возникли пожары сухой травы, а в Дмитровке также повреждена крыша магазина и линия электропередач. Все пожары ликвидированы, пострадавших нет.

Кроме того, 7 июля враг трижды атаковал дронами типа FPV, а ночью 8 июля еще одним ударом ударил по акватории Очаковской общины без пострадавших.

Напомним, ночью 8 июля во время очередной атаки российских беспилотников в Николаеве раздались взрывы.