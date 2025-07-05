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05 июля 2025, 13:37

Вторая жертва вражеской атаки на Киев: скончался 25-летний мужчина

05 июля 2025, 13:37
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фото: ГСЧС Киева
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Число погибших в результате российской атаки на столицу 4 июля возросло до двух человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, сегодня в одной из столичных больниц скончался 25-летний мужчина, находившийся в тяжелом состоянии после обстрела.

Как известно, тело первой погибшей жертвы спасатели обнаружили еще вчера — в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе.

По данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, также увеличилось количество пострадавших — сейчас известно о 31 травмированном.

Спасательные и восстановительные работы в городе продолжаются.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет.

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