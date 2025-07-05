Россия атаковала 32 населенных пункта Сумщины: за сутки – почти 120 обстрелов

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 120 обстрелов в 32 населенных пунктах в 12 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских атак, к счастью, обошлось без погибших и раненых.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, ракеты типа "НУРС", сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Зноб-Новгородской общине повреждено административное здание и два хозяйственных помещения медицинского учреждения;

в Ворожбянской общине поврежден частный дом объекта гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской общине уничтожен частный дом, повреждены частные дома;

в Сумской общине повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры;

в Дружбовской общине поврежден легковой автомобиль.

Воздушная тревога в области длилась 14 часов 20 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей.