Россия атаковала 32 населенных пункта Сумщины: за сутки – почти 120 обстрелов
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 120 обстрелов в 32 населенных пунктах в 12 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских атак, к счастью, обошлось без погибших и раненых.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, ракеты типа "НУРС", сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Зноб-Новгородской общине повреждено административное здание и два хозяйственных помещения медицинского учреждения;
- в Ворожбянской общине поврежден частный дом объекта гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской общине уничтожен частный дом, повреждены частные дома;
- в Сумской общине повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры;
- в Дружбовской общине поврежден легковой автомобиль.
Воздушная тревога в области длилась 14 часов 20 минут.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей.
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