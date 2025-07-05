Обстрелы Харьковщины: один человек погиб, 15 ранены, среди них – двое детей

иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадал Чугуев — здесь ранены 11 человек, в том числе 10-летний мальчик и 14-летняя девочка.

В Купянске погибла 55-летняя женщина, еще четверо гражданских получили ранения: две женщины в возрасте 61 и 70 лет, двое мужчин — 56 и 57 лет

Враг применил по региону широкий арсенал вооружения: 12 неуправляемых авиационных ракет, 1 ракету Х-38, 6 управляемых авиабомб (КАБ), 25 дронов-камикадзе "Shahed", 9 дронов типа "Герань-2", 2 беспилотника (тип уточняется).

В результате обстрелов повреждено:

В Купянском районе – 2 многоквартирных дома, школу, 2 частных дома, магазин.

В Чугуевском районе – общежитие, СТО, 10 автомобилей, объекты почтовой инфраструктуры, недействующее здание.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 469 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибший и раненые.