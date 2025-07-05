Минус 1050 оккупантов и 2 танка: потери РФ по состоянию на 5 июля
За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1050 российских оккупантов. Также уничтожены 523 единицы техники, среди которых: 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет 1 025 260 солдат.
Напомним, в субботу, 5 июля, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли успешный удар по аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ.
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