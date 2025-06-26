Во Львовской области будут судить полицейского, который на патрульном авто сбил подростка
ГБР начало производство по факту сбивания подростка патрульной машиной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Инцидент произошел 25 июня около 18:34 на автодороге "Киев – Чоп" возле остановки села Красов Львовской области.
По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода - 17-летнего парня.
Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения. Угрозы жизни пострадавшего нет.
По данному факту возбуждено уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта должностным лицом).
Водителю патрульного авто грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области подросток попал в больницу после наезда автомобиля.
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Закарпатье будут судить экс-чиновника, незаконно передавшего в частную собственность заповедные земли
26 июня 2025, 13:49Чернышев - второй после Кириленко, кого не уволили по факту подозрения
26 июня 2025, 13:45В Украине задержали 14 организаторов схем уклонения от мобилизации
26 июня 2025, 13:39В Киеве многоэтажку разрушили обломки сбитой ракеты — Воздушные силы
26 июня 2025, 13:31На Прикарпатье задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста
26 июня 2025, 13:21Почему от замены правительства не стоит ожидать ничего хорошего и ничего плохого
26 июня 2025, 12:59В Кременчуге ТЦК проверит транспортный колледж из-за большого количества студентов 25+
26 июня 2025, 12:55На Сумщине правоохранители разоблачили группировку, продававшую наркотики военным
26 июня 2025, 12:32На Донетчине дрон РФ попал в многоэтажку: пятеро раненых.
26 июня 2025, 12:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова