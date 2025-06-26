Во Львовской области будут судить полицейского, который на патрульном авто сбил подростка

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Инцидент произошел 25 июня около 18:34 на автодороге "Киев – Чоп" возле остановки села Красов Львовской области.

По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода - 17-летнего парня.

Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения. Угрозы жизни пострадавшего нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта должностным лицом).

Водителю патрульного авто грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области подросток попал в больницу после наезда автомобиля.