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09 червня 2025, 18:14

Пів мільйона на вітер: у Києві підприємниця обдурила іноземну компанію

09 червня 2025, 18:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Слідчі повідомили про підозру 41-річній підприємиці, яка ошукала іноземну благодійну організацію на понад пів мільйона гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2020 році жінка уклала договір з європейською компанією на розробку відкритого реєстру професійних водіїв для потреб Міністерства інфраструктури України.

Програмний продукт мав включати:

  • спрощену систему пошуку за персональними даними,
  • можливість сканування QR-коду,
  • автоматизовані інструменти для контролю якості перевезень.

Однак, як засвідчено висновками експертів, підприємиця передала лише демо-версію з обмеженим функціоналом, яка не відповідала технічному завданню і не може бути використана на практиці.

Попри це, вона підписала звітні документи, що підтверджують нібито виконання робіт, і отримала повну оплату.

Жінці світить до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житомирські правоохоронці викрили афериста, який організував call-центру на окупованій території. Його "підлеглі" виманювали в людей дані їхніх банківських рахунків

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