Пів мільйона на вітер: у Києві підприємниця обдурила іноземну компанію
Слідчі повідомили про підозру 41-річній підприємиці, яка ошукала іноземну благодійну організацію на понад пів мільйона гривень
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
За даними слідства, у 2020 році жінка уклала договір з європейською компанією на розробку відкритого реєстру професійних водіїв для потреб Міністерства інфраструктури України.
Програмний продукт мав включати:
- спрощену систему пошуку за персональними даними,
- можливість сканування QR-коду,
- автоматизовані інструменти для контролю якості перевезень.
Однак, як засвідчено висновками експертів, підприємиця передала лише демо-версію з обмеженим функціоналом, яка не відповідала технічному завданню і не може бути використана на практиці.
Попри це, вона підписала звітні документи, що підтверджують нібито виконання робіт, і отримала повну оплату.
Жінці світить до 5 років позбавлення волі.
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