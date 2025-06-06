17:25  05 июня
Попытка самоубийства в центре Киева: мужчина пытался прыгнуть с моста
14:17  05 июня
Мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам
13:04  05 июня
Россияне обстреляли спасателей на Донетчине: ранен водитель ГСЧС
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 02:25

Разоблачили афериста из "ДНР", который воровал деньги у жителей Житомирщины: злоумышленник "заработал" 4,5 миллиона

06 июня 2025, 02:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Житомирские правоохранители разоблачили афериста, который организовал call-центр на оккупированной территории. Его "подчиненные" выманивали у людей данные их банковских счетов

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житомирские правоохранители разоблачили организатора call-центра, расположенного на оккупированной территории Донбасса. Аферист обманул граждан на 4,5 миллиона гривен. 46-летний "эксчиновник" так называемой "ДНР" получил подозрение. Его работники получали у граждан конфиденциальную банковскую информацию и угоняли их средства. Среди пострадавших – более 140 жителей Житомирщины.

Злоумышленник создавал ООО, регистрировавшееся на сообщниках, чтобы замаскировать свою деятельность. Их данные использовались для открытия фиктивных юридических лиц и создания личных кабинетов, через которые проходили незаконные денежные переводы.

Работников обучали методам психологического воздействия. Аферисты звонили людям и выспрашивали у них данные банковских счетов. Когда они получали информацию от людей, они переводили их деньги на другие счета. Деньги оперативно снимали в банкоматах.

"По предварительным данным следствия, с июля 2022 по октябрь 2023 от мошеннических действий пострадали более 140 граждан, а общая сумма противоправно полученных средств превысила 4,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.

Следователи сообщили организатору о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области пенсионер стал жертвой аферистов. Мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Пенсионер доверился аферисту, назвал ему данные, а впоследствии — с его карты украли более 100 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист
Украли почти 3 миллиона: на Днепропетровщине разоблачили аферистов, обманывавших родственников пленных военных
03 июня 2025, 20:55
В Житомирской области мошенники украли у пенсионера более 100 тысяч гривен
29 мая 2025, 21:09
Полтора года играла роль переселенки: в Харьковской области разоблачили женщину, которая обворовала государство
23 мая 2025, 16:35
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
На Донетчине в результате обстрела погиб человек
06 июня 2025, 01:25
Фильм "Дивия" о войне в Украине покажут на чешском кинофестивале
06 июня 2025, 00:25
Трамп фигурировал в файлах Эпштейна, обвиненного в педофилии и торговле людьми - Маск
05 июня 2025, 23:45
В Черкасской области руководитель народного ансамбля изнасиловал и убил ребенка
05 июня 2025, 23:15
Россияне атаковали Днепропетровщину более 20 раз: в ОВА рассказали о последствиях
05 июня 2025, 22:45
В Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного
05 июня 2025, 22:00
В Киевской области подростки фотографировались на памятнике жертвам Голодомора под российскую музыку
05 июня 2025, 21:10
"Хотит что-то такое сделать, чтобы показать это миру": в ВРУ объяснили, ответит ли РФ на удар Украины по стратегической авиации
05 июня 2025, 20:25
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли три человека
05 июня 2025, 19:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »