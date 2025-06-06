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Житомирские правоохранители разоблачили афериста, который организовал call-центр на оккупированной территории. Его "подчиненные" выманивали у людей данные их банковских счетов

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житомирские правоохранители разоблачили организатора call-центра, расположенного на оккупированной территории Донбасса. Аферист обманул граждан на 4,5 миллиона гривен. 46-летний "эксчиновник" так называемой "ДНР" получил подозрение. Его работники получали у граждан конфиденциальную банковскую информацию и угоняли их средства. Среди пострадавших – более 140 жителей Житомирщины.

Злоумышленник создавал ООО, регистрировавшееся на сообщниках, чтобы замаскировать свою деятельность. Их данные использовались для открытия фиктивных юридических лиц и создания личных кабинетов, через которые проходили незаконные денежные переводы.

Работников обучали методам психологического воздействия. Аферисты звонили людям и выспрашивали у них данные банковских счетов. Когда они получали информацию от людей, они переводили их деньги на другие счета. Деньги оперативно снимали в банкоматах.

"По предварительным данным следствия, с июля 2022 по октябрь 2023 от мошеннических действий пострадали более 140 граждан, а общая сумма противоправно полученных средств превысила 4,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.

Следователи сообщили организатору о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области пенсионер стал жертвой аферистов. Мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Пенсионер доверился аферисту, назвал ему данные, а впоследствии — с его карты украли более 100 тысяч гривен.