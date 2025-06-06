Из-за обстрела на Киевщине повреждены железнодорожные пути

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В результате вражеского обстрела на Киевщине повреждены железнодорожные пути, что повлекло за собой изменения в движении поездов трипольского направления

Об этом сообщила АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Отмечается, что ряд пассажирских поездов будет следовать по резервному маршруту через станцию Фастов, что означает проезд без остановки на станции Выдубичи.

В частности, изменения касаются следующих поездов:

Со стороны Киева:

№732 Киев – Запорожье,

№44 Ивано-Франковск – Черкассы.

В Киев:

№785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;

№79 Днепр - Львов;

№119 Днепр - Хелм;

№37 Запорожье - Киев.

Из-за объезда ожидаются задержки до 90 минут. Все актуальные отклонения от графика можно просмотреть на официальном портале uz-vezemo.

Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека , еще 20 получили ранения.