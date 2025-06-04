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04 июня 2025, 03:55

Правоохранитель из Винницы продал уклонисту путешествие на надувном матрасе через границу

04 июня 2025, 03:55
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Фото: Нацполиция
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Задержали правоохранителя, пытавшегося незаконно переправить мужчину через государственную границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает ДБР, передает RegioNews.

Задержан правоохранитель из Винницкой области, который пытался переправить военнообязанного мужчину через границу на надувном матрасе. Свои "услуги" он предложил, когда мужчина поинтересовался, как можно нелегально уехать за границу.

Правоохранитель попросил 4 тысячи долларов. План был таким: мужчины должны были доставить в дом вблизи государственной границы, а оттуда — он должен был переплести через Днестр в Молдову на надувном матрасе.

Правоохранители задержали в момент получения денег. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали женщину, которая продавала военнообязанным мужчинам фиктивные браки. С помощью брака с женщиной с инвалидностью мужчины могли уехать за границу.

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