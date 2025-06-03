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03 июня 2025, 22:35

В Киеве адвокат за крупную сумму "устроил" мужчину на должность с бронированием

03 июня 2025, 22:35
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Иллюстративное фото
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В столице судили адвоката, который брал деньги за "воздействие на ТЦК".

Об этом сообщает "Судебный курьер", передает RegioNews.

В Киеве адвокат заплатит миллион штрафа за то, что брал деньги за "воздействие на ТЦК". По данным следствия, в декабре 2024 года военнообязанный обратился к адвокату. Тот в свою очередь предложил ему незаконную схему: обновить военно-учетные данные в кратчайшие сроки без его участия, постановку на военный учет и трудоустройство на предприятие, относящееся к критически важным с целью дальнейшего бронирования во время мобилизации сроком на один год.

Адвокат оценил свою услугу в 15 тысяч долларов. 5 тысяч из них выделялись якобы на "воздействие на неустановленное лицо одного из ТЦК". Остальные 10 тысяч были "платой за бронирование".

Впоследствии военнообязанный должен был ежемесячно давать работодателю 200 долларов США для уплаты налогов. Однако когда он понял, что схема незаконна и что-то не так, он обратился к правоохранителям. Тогда они задержали адвоката.

В мае 2025 года адвокат заключил с прокурором соглашение о признании виновности и безоговорочно признал себя виновным в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УКУ).

Напомним, в Черниговской области разоблачили одного из представителей ТЦК, который требовал деньги из военнообязанного . За "вознаграждение" он обещал удалить данные мужчины из перечня лиц, находящихся в розыске.

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