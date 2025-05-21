В Одессе мужчина залез на дерево, чтобы скрыться от ТЦК

фото: скриншот с видео

Сегодня утром, 21 мая, в Одессе мужчина взобрался на верхушку дерева, вероятно, убегая от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел около 5:30 во дворе дома по улице Ицхака Рабина

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, опубликовавшие видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина сидит почти на самой верхушке дерева, на уровне пятого этажа.

По словам очевидцев, для того чтобы снять его, пришлось вызвать спасателей.

Впоследствии другой местный источник - Telegram-канал "Новости Одесса" - опубликовал видео, на котором пожарные спускают мужчину с дерева.

После этого его задержали полицейские.

Официального подтверждения, что мужчина убегал именно от представителей ТЦК, пока нет.

Напомним, 12 мая в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направили в Государственное бюро расследований.